Ahmet Ağaoğlu’nun havalimanında promili ölçüldü!

Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Alanya'dan hareket eden bordo-mavili kafile sabaha karşı Trabzon Havalimanı'na indi. Alanya'dan dönen kafileyi Trabzon'da çok sayıda taraftar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun maç sırasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun alkol aldığı iddiaları üzerine Ağaoğlu, Trabzon’a dönüşte havaalanında polis ekipleri tarafından alkol testine tabi tutuldu. Ağaoğlu’na yapılan alkol testi ‘O’ promil çıktı. (İHA)

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