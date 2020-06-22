Yok böyle bir maç

KIRMIZI kart, penaltı, verilmeyen gol her şey var. Futbolu özlemişiz. Yanlış hakem kararı yok, tartışma yok ama 3 büyük kulübün artık şapkasını önüne koyma zamanı geldi. Bitti artık hovardalık dönemi. Kalitesiz yabancı, kaprisli oyuncu dönemi artık bitti. Pandemi bu kadar mı takımları geriye götürür anlamak mümkün değil.

VARLIĞI bir dert, yokluğu ayrı bir dert… Yenen ve atılan gollerde hep imzası var. Belhanda istediği zaman Galatasaray oynuyor, istemediği zaman sahada yok. Garip bir tesadüf ama Ahmet'in kırmızı kartında bile imzası var. Karşılaşmayı ilk 30 dakikaya kadar değerlendirirsek Belhanda'ya bir daha forma vermek futbola ihanet…

GAZİANTEP'İN kaybedeceği bir şey yoktu ama maçı bırakmaya da niyeti yoktu. Hırslı bir hocaları var. Ligin en iyi kalecisinden mahrum, stopersiz bir Galatasaray karşısında cüretkar bir futbol sergilediler. Golü erken buldular sonrasında geriye düşmelerine rağmen asla vazgeçmediler.

FALCAO gibi topsuz alanda bile etkili, ters koşular yapan ve güzel goller atan bir golcüye karşı ne yapabilirsin ki? Sumudica, Galatasaray'ın defansif zaaflarını iyi biliyor. Kale güvensiz, devşirme stoperler karşısında yetenekli oyuncularının yapabileceklerini biliyordu. 30'dan sonra Galatasaray topu ayağına alınca o da çaresiz kaldı ama pes etmedi. Futbolu o kadar özlemişiz ki atak futbol gözümüze güzel geldi.

HAKEM Alper Ulusoy'un VAR marifeti sayesinde maçın sonucuna tesir edecek bir hatası olmadı. Kırmızı kartta sonuna kadar haklıydı. Maçın sonunda uzun süre oyun durdu ve haklı bir karar vererek golü iptal etti. Penaltı sonuna kadar verilebilir. Fatih Terim elindeki kısıtlı kadro ile takımını iyi hazırlamış. Gaziantep beraberliği şampiyonluğa sekte vursa da mücadele edecektir. Peki Başakşehir karşısında bu kadar eksikle ne yapabilir?