Trabzonspor’a bir ay için 800 bin TL…

Corona virüsü sonrası futbolcu ve teknik heyete getirilen maske takma zorunluluğu, Trabzonspor’a 800 bin TL kazanç sağladı. Takılacak maskeler ile ilgili sponsorluk anlaşması imzalayan Trabzonspor, maske takma zorunluluğundan kasasına önemli miktarda para koydu.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde anlaşmanın 2019-2020 sezonunun sonuna kadar olduğu belirtildi. Yani Trabzonspor, Süper Lig’in bitmesine yaklaşık bir ay kala yaptığı anlaşmayla oldukça ciddi bir rakam kazanmış oldu.
İşte Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama:
“Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında “Maske Sponsorluğu” ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır.
TFF'nin Sportif Ekipmanlar Talimatı'na göre, futbol takımlarının maskeye sponsor almalarının önünde herhangi engel bulunmuyor. İlgili maddenin 4. fıkrasında konu ile ilgili, “Kulüpler, forma setleri dışındaki sportif ekipmanında bulunduracakları reklamların hangi şekilde olacağını serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Reklamların mevzuata uygun olup olmaması hususunda tüm sorumluluk kulüplere aittir” hükmü yer alıyor.