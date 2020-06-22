Trabzonspor’a bir ay için 800 bin TL…

Corona virüsü sonrası futbolcu ve teknik heyete getirilen maske takma zorunluluğu, Trabzonspor’a 800 bin TL kazanç sağladı. Takılacak maskeler ile ilgili sponsorluk anlaşması imzalayan Trabzonspor, maske takma zorunluluğundan kasasına önemli miktarda para koydu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde anlaşmanın 2019-2020 sezonunun sonuna kadar olduğu belirtildi. Yani Trabzonspor, Süper Lig’in bitmesine yaklaşık bir ay kala yaptığı anlaşmayla oldukça ciddi bir rakam kazanmış oldu.

İşte Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama:

“Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. arasında “Maske Sponsorluğu” ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir.”

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