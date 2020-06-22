Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 21.00'de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç fazlasıyla liderliği Medipol Başakşehir'e bırakan bordo-mavililer koltuğunu geri almak için kazanmak zorunda. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. İki takım arasında daha önce oynanan 7 maçta Alanya'nın Trabzon'a karşı 4-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

NWAKAEME OYNAMIYOR

Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası biten Guilherme'nin ise bugün ilk 11'de oynaması bekleniyor. Trabzonspor'da son iki maçtır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sosa'nın durumu ise karşılaşma öncesi netleşecek.

Türkiye Kupası finalinde de karşılaşacak iki takım için bu zorlu maç aynı zamanda prova niteliği taşıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N’Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Atilla Karaoğlan

Saat: 21.00