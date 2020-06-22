Rıdvan Dilmen’den Galatasaray maçı için çarpıcı yorumlar!

NTV’de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında 3-3’lük Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, birbirinden ilginç ve iddialı ifadeler kullandı.

“Kimse bana Türk futbolu temiz demesin” diyen Dilmen, “Fenerbahçe ile Galatasaray ezeli rekabet ebedi dostluk tam olur şimdi” diye konuştu.

“6 SANİYE KARARI DOĞRU AMA TEBRİK EDEMEYECEĞİM”

“Hakem maça giderken kimlerin ne istediğini, Türk futbolunun TFF’nin komitelerin ne istediğini adları gibi biliyorlar. Alper Ulusoy doğru karar verdi, tebrik edemeyeceğim çünkü bundan önce 1500 defa o kararı hiç vermedin”

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“EN AZ 5 KEZ DAHA YOKSA BEN YORUMCULUĞU BIRAKACAĞIM”

“Bursa’da ölümler var, sınırda yine şehidimiz var. Taktik yorumu yapmayacağım. Bir kaç yıldır bırakın iyi niyetli olduklarını kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğrulara verilen kararları tartışıyorsak durum çok vahim demektir. Alper Ulusoy’un son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane! Çok iddialı konuştum şimdi ama sözümü de geri almayacağım.”

“DOĞRU KARARI ELEŞTİRİYORUZ, NE ACI”

“Rıdvan Dilmen’e bak doğruları eleştiriyor diyecekler. Doğru kararı bile art niyetli düşünerek yapıyorlar. Kafada şeytani planlarla veriyorlar. Ne kadar acı. Zekeriya Alp çok iyi insandır, evet doğru. Ne olursa olsun sorumlusu odur. Fatih Terim de Rıdvan Dilmen olarak ben de doğru karar verdi diyoruz aynı şekilde. Doğru kararı verdi diye eleştiriyoruz. Haklıdır diyemiyoruz, bu ne kadar acı. Niyeti göremediğimiz için diyemiyoruz.”

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“GEÇEN SEZON ALBAYRAK’IN SÖZLERİ…”

“Başkasını şampiyon yapmak istiyorsanız yapın diye Abdurrahim Albayrak geçen sezon söyledi. Başka takım dediğin kim, Başakşehir işte. Sayın Cumhurbaşkanı’nın takımı Başakşehir dediler, Galatasaray şampiyon olduktan sonra ilk kendisi tebrik etmiştir”

“RİVA’YI ÖYLE BİR TEMİZLEYECEKSİN Kİ…”

“Riva’yı öyle bir temizleyeceksin ki bir daha futbolla uzaktan yakından ilgilenemeyecekler. Alper Ulusoy’un Belhanda’yı görmemiştir demek vs. bunlar başka şeyler. Alper’e ‘Alper aman bak Galatasaray puan kaybetsin’ demiyorlar. Durumun farkına varan kim varsa ona göre maça veriyorlar.”

“SİYASET Mİ KARIŞIYOR, SİZ Mİ KARIŞTIRTIYORSUNUZ?”

“Fatih Terim’in gitmesini Cumhurbaşkanımız istedi dediler ya bu ülkede. Gönderiyorsunuz Fatih hocayı, biz gönderdik diyemiyorsunuz. Siyaset mi size karışıyor, siz mi siyaseti kendiniz karıştırıyorsunuz.”

“FENERBAHÇE KENDİSİNE YOLDAŞ GALATASARAY’I BULDU”

“Biz bugün oyunu konuşmayalım. 0-0 başladı, 3-1 oldu, 3-1 oldu tüm skorlar yaşandı. Deplasmanda takımı da ev sahibi takım da öne geçti. Maça damgasını vuran hakem kararları ve sezon kararları oldu. Fenerbahçe kendisine yoldaş arıyordu, şimdi bugün Galatasaray da geldi. Beşiktaş pek fazla bir şeye karışmıyor. Bugünden itibaren Galatasaray da devreye girecek. Hakemin yaptıklarını doğruları yanlışları çok enteresan şeyler olacak”