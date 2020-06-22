Novak Djokovic’in turnuvasında kriz büyüyor! Bir tenisçi daha Covid-19’a yakalandı!

Novak Djokovic’in düzenlediği ve sosyal mesafenin unutulmasıyla gündeme gelen ve yoğun bir şekilde eleştirilen Adria Tour’da mücadele eden dünya 33 numarası Hırvat tenisçi Borna Coric’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Turnuvada mücadele eden bir başka isim dünya 19 numarası Grigor Dimitrov da 21 Haziran’da corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

İptal edilen organizasyon içinde ikinci bir tenisçinin corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla endişeler artarken teste tabi tutulacak Novak Djokovic, Dominic Thiem gibi diğer tenisçilerin de sonuçları merakla bekleniyor.

Sosyal mesafe kurallarının bir kenara bırakıldığı organizasyon tartışmalara da sebebiyet vermişti. Kortun dışında da corona virüsü önlemleri hiçe sayılırken Belgrad'daki maçlar sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi dünya çapındaki tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de gereken diğer tedbirleri aldı.

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ABD Açık'ın oynatılacak olmasına tepki gösteren Djokovic'in partide çekilen videosu da eleştirilerin odağı olmuştu. Djokovic'in turnuvadan hemen önce birlikte basketbol oynadığı Partizan'da Nikola Jankovic'in testinin pozitif çıkması şüphe uyandırdı. Jankovic, corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınmıştı.

Belgrad'daki turnuvaya 4 bin sporsever katılırken Zadar'da da katılımcıların sayısı binleri geçti. Taraftarlar, top toplayıcı çocuklar ve sporcular kol kola görüntüler verirken Coric ve Dimitrov'dan gelen haberin ardından diğer sporcuların da teste girmesi bekleniyor.