Münih Türkgücü 3. Lig’e yükseldi!

Türklerin yönettiği futbol kulübü Münih Türkgücü’nün de mücadale ettiği Bayern Regionalliga’ya corona virüs pandemisi nedeniyle 23. haftadan sonra ara verildi. Münih Türkgücü, 2019-2020 sezonunda lig askıya alınana kadar gösterdiği başarılı performansla en yakın rakibi Schweinfurt’a 9 puan fark atarak, 54 puanla tabelanın birinci sırasında yer aldı. Normalleşme süreciyle birlikte sezonun devam edip etmeyeceğini görüşen Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), Bayern Regionalliga’nın oynanmayacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından lig lideri Münih Türkgücü, şampiyonluk için müjdeli kararı beklemeye başladı. Dün akşam saatlerinde BFV, Münih Türkgücü’nün Almanya 3. Ligi’ne yükseldiğini, hem Almanya Futbol Federasyonu’na hem kulübe bildirdi.

Münih Türkgücü Kulübü kararı resmi internet sitesinden taraftarlarına duyurdu. Almanya’da büyük bir başarıya imza atarak adını tarihe yazdıran Münih Türkgücü’nün 2020-2021 sezonunda 3. Lig iç saha maçlarını ünlü Münih Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı belirtildi.