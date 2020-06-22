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Mario Lemina: ‘Ben her göreve hazırım’

Galatasaray'ın başarılı Mario Lemina, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlik ile sonuçlanan Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

00:05 -
Haberler Futbol
Mario Lemina: ‘Ben her göreve hazırım’

Galatasaray’da Gaziantep FK maçında kaptan olarak maça çıkan Mario Lemina, 3-3’lük maç sonrasında konuştu. Kaptan olduğu maç sonrasında Lemina, “Galatasaray gibi büyük bir camiada kaptan olarak maça çıkmak beni inanılmaz onore etti, çok mutlu oldum.” dedi.

Mücadelede kadro eksikleri nedeniyle stoperde görev alan Gabonlu oyuncu, “Stoper oynamak ile ilgili sıkıntım yok, takımın ihtiyacı olduğu sürece göreve hazırım. Orta sahada kaliteli arkadaşlarımız var, stoperde alternatif olmadığı için hocamız bana böyle bir görev verdi. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağımı herkes biliyor.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 00:06 22.06.2020