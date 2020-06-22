MAÇ SONUCU | Altay Akhisarspor 3-1 | Corona’dan sonra Akhisar’a bir darbe daha

TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren iki Ege temsilcisinden Altay, 29’uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Akhisarspor’u 3-1 mağlup etti. Altay’ın gollerini 8’inci ve 74’üncü dakikada Paixao, 22’nci dakikada Kappel atarken, Akhisarspor’un golü 43’üncü dakikada Hadzic’den geldi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve üç futbolcusunun corona virüsü testi pozitif çıkması ile sarsılan Akhisarspor, deplasmanda aldığı mağlubiyetle Süper Lig’e çıkma yarışında yara aldı. Altay ise kritik bir üç puana imza atarak ilk iki şansını korudu.

İç sahada üst üste 6’ncı zaferini elde eden Altay bu sonuçla 46 puana ulaşarak maç fazlası ve averajla 3’üncü sıraya yükseldi. Beş haftalık yenilmezlik serisi sona eren Akhisarspor ise 45 puanda kalarak 6’ncı sıraya geriledi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Murat Şener

ALTAY: Cihan, Abdülhamit, İbrahim, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Putsila (Dk. 67 Kerim), Erhan (Dk. 46 Murat), Tatos, Kappel, Paixao (Dk. 84 Hakan)

AKHİSARSPOR: Gökhan, Tolga (Dk. 75 Ali Kaan), Cocalic, Uğur, Musa (Dk. 82 Eray), Bjarnason (Dk. 90+1 Aykut), Rotman, Erhan (Dk. 90+1 Çekdar), Onur, Hadzic, Cikalleshi (Dk. 90+1 Bertuğ)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 74 Paixao, Dk. 22 Kappel (Altay), Dk. 43 Hadzic (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Özgür (Altay), Musa, Cocalic, Cikalleshi, Bjarnason (Akhisarspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 8′ İlk tehlikeli atağında Altay golü buldu. Sağdan Tatos’un yerden pasında kale önünde Paixao topa filelere gönderdi: 1-0.

13′ Ev sahibi ekipten Kappel sağdan ceza sahasına hızla girip müsait pozisyonda kötü bir vuruşla fırsattan yararlanamadı.

GOL! 22′ Altay farkı ikiye çıkardı. Soldan Özgür’ün yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kappel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

GOL! 43′ Akhisarspor atağında Erhan’ın plaseyle indirdiği topla sağdan ceza sahasına giren Hadzic, plase bir vuruşla kaleci Cihan’ı avladı: 2-1.

53′ Akhisarspor’un sağ çizgiden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Erhan direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak az farkla uzak kale dibinden auta gitti.

66′ Akhisar defansının hatasında topu önünde bulan Murat, sağdan ceza sahasına girip yerden kesti, savunmada araya giren Uğur meşin yuvarlağın müsait pozisyondaki Paixao ile buluşmasını önledi.

GOL! 74′ Akhisarspor kalecisi Gökhan’ın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Paixao, ceza sahasına girip şık bir aşırtma vuruşuyla Gökhan’ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.