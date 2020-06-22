MAÇ SONUCU Adana Demirspor Osmanlıspor 2-1 | 10 kişiyle üç puan!

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. 29. dakikada Adil’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Adana Demirspor,, yine de galibiyete ulaşmayı başardı.

Aldığı galibiyetle puanını 48 yapan Adana Demirspor, 3. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 24 puanla 16. sırada yer aldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tayyip (Mitrovic dk. 46), Adil, Traore, Aosman (Volkan dk.46), Pa Dibba (Sinan dk. 54), Okan, Hasan, Berk (Mehmet dk. 54), Mehmet (Kone dk. 90+1), Rassoul

Yedekler: Vedat, Vedat, Emre

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Osmanlıspor: Ahmet, Ali (Yiğit dk. 81), Eren, Ayuk, Mertan, Doğukan, Jovan, Halil (Todorovic dk. 66), Mehmet, Atakan, Erdem

Yedekler: Mele, Berkay, Okan, Kasım, İlhami, Batuhan

Teknik Direktör: Ali Güneş

Goller: Aosman (dk. 25), Mehmet (dk. 79) (Adana Demirspor), Mertan (dk.30 pen.) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Okan, Aosman (Adana Demirspor), Mertan (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Adil (dk. 29) (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15′ Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Ahmet'in elinde kaldı.

22′ Adana Demirspor'da sağ kanattan yapılan ortada kaleciyle ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz topu auta attı.

GOL! 25′ Adana Demirspor'da Aosman, ceza sahası dışından aldığı topu kaptırmadı ve ceza sahası içine girdiğinde şutu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29′ Adana Demirspor'da Adil Demirbağ’ın Erdem'e ceza saha içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi. Hakem Şeker, Adil Demirbağ’a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

GOL! 30′ Osmanlıspor'da Mertan penaltı kullanmak için topun başına geçti. Mertan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

70′ Osmanlıspor’da Jovan’ın ceza sahası dışından attığı sert şut, kaleci Kurtuluş’un elinde kaldı.

GOL! 79′ Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz ceza sahası dışından vurduğu sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1