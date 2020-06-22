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Kızılyıldız’da beş futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

Sırbistan devi Kızılyıldız, iki buçuk ay aradan sonra oynanan ilk lig maçının ardından şampiyonluğunu ilan ederken kulüp şok bir açıklamada bulundu. Kızılyıldız, takımda 5 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
16:00 -
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Kızılyıldız’da beş futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

Sırbistan’da iki buçuk aylık aradan sonra sezon yeniden başlarken ilk maçını kazanan Kızılyıldız 31. şampiyonluğunu ilan etti.

Sırbistan’da hükümetin önlemleri yumuşatması nedeniyle coşkuyla kutlanan şampiyonluk sonrasında kulüpten şok bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Kızılyıldız’da beş futbolcuda corona virüsü tespit edildi. Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic’in test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanırken kulüpte diğer futbolcular, teknik heyet, idareciler ve çalışanların testlerinin negatif çıktığı ifade edildi.

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Gobeljic, Jovancic, Petrovic ve Konatar’ın belirti gösterdikleri için şampiyonluğun elde edildiği Proleter maçına götürülmediği, Jovicic’in ise belirti göstermeksizin pozitif çıktığı söylendi. (Reuters)

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