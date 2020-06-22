Sırbistan’da iki buçuk aylık aradan sonra sezon yeniden başlarken ilk maçını kazanan Kızılyıldız 31. şampiyonluğunu ilan etti.

Sırbistan’da hükümetin önlemleri yumuşatması nedeniyle coşkuyla kutlanan şampiyonluk sonrasında kulüpten şok bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Kızılyıldız’da beş futbolcuda corona virüsü tespit edildi. Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar ve Branko Jovicic’in test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanırken kulüpte diğer futbolcular, teknik heyet, idareciler ve çalışanların testlerinin negatif çıktığı ifade edildi.

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Gobeljic, Jovancic, Petrovic ve Konatar’ın belirti gösterdikleri için şampiyonluğun elde edildiği Proleter maçına götürülmediği, Jovicic’in ise belirti göstermeksizin pozitif çıktığı söylendi. (Reuters)