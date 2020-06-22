Kimsenin haberi olmadı! Arsenal’da corona çıkmış!

Arsenal’da Premier Lig fikstürüne dönüş hazırlıkları sırasında bir oyuncunun corona virüs pozitif çıktığı tespit edildi.

The Athletic’ten David Ornstein’in yaptığı habere göre, bir oyuncunun testinin pozitif çıkması üzerine kendisiyle yakın temasta olan iki diğer oyuncuyla birlikte toplam üç oyuncu karantinaya alındı. Kulübün maçlara hazırlık süreci bu sebeple bölündü.

İngiltere’de hükümetin koyduğu protokollere göre önce 7, ardından 14 gün karantinaya alan oyuncuların isimleri açıklanmadı. Test örneklerini alıp tekrar inceleyen Arsenal kulübü, aynı oyuncuda tekrar pozitif teste rastlamadı. Bu sebeple pozitif çıkan testin, kontrolün yapıldığı testin hata payı sebebiyle pozitif vermiş olabileceğine inanılıyor.

Devletten de alınan onayla birlikte alınan örnekleri tekrar teste sokulan oyuncularda herhangi bir hastalık ibaresine rastlanmadı. İki kez negatif test çıkarmayı başaran üç oyuncu, ilk tespitin ardından dört gün sonra antrenmanlara döndü ve takımın Manchester City ile yapacağı maçın hazırlığına yetişti.

Arsenal önce Manchester City, ardından Brighton’la oynadığı iki maçta da mağlup olmuş, pandemi arası öncesi yakaladıkları 8 maçlık namağlup seriyi kaybetmişti. Ayrıca Arsenal bu iki maçta Granit Xhaka, Pablo Mari ve Berndt Leno’yu sakatlıklara kurban vermişti.