Ben mükemmeliyetçi bir insan değilim. Bunu futbola uyarladığımda, bizim ligde maç seyrederken nefis bir taktik mücadelesi, harika gol pozisyonları beklemiyorum, yıllardır. Pozisyonlar içinden cımbızla atak arayıp, ne anlardı diyeceğim dakikalar o kadar az oluyor ki, bizim ligde.

Rodrigues’in getirip, Ozan'ın ayak içiyle direğe nişanladığı pozisyon dışında, maçı izleyenlerin sıkıntıyla seyrettiği mücadele, pres yapar gibi gözüken oyuncular topluluğu dışında bir şey göremeden ilk yarı bitti. Genç Ferdi'ye bakıyorum, çok iyi koşuyor, yaşından dolayı. Onun dışında, Fenerbahçe formasında devamlılık için oyuna ağırlığını koyacak mekanizması yok! Olsa, ayakta alkışlanacak.

Maçın başından beri, sabırla, Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasında karşılayan Kasımpaşa, bunun karşılığını ani atakla aldı. Hajradinovic, Thiam'a çok iyi top attı. Sonrası, Thiam ve Gustavo arasında geçen, Thiam'ın kaleye vurup, kazandığı mücadele oldu.

Bu tarz pozisyonlar, Kasımpaşa'nın oyun yapısı zaten. Kanat bekleri hücuma katkıda bulunamazsa, orta alan yaratıcı oyuncudan mahrumsa, bu oyunda hiç bir şey yapamazsınız. Lig adlı maratonda kaybolur, gidersiniz. Kaybolma derken, Vedat Muriqi'i unutmadım. Tam bir kayıp vaka. Maçın son bölümlerinde, bu sezonki Fenerbahçe'yi tekrar izledik. Mehmet Ekici kaleye belki iyi vurur, bir gol kazanırız düşüncesi, ceza sahasına gönderilen yüksek toplar derken, VAR'dan dönen penaltı kararı, Fenerbahçe’yi canlandırabilir miydi düşüncesi ortaya çıktı. Sonra yine VAR ve kaybedilen maç.