Hüseyin Çimşir: Eğer bir eleştiri olacaksa…

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Trabzonspor, liderliği Medipol Başakşehir’e devretti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Hüseyin Çimşir, “İki kere öne geçtik ama maalesef avantajımızı koruyamadık. Oyunun ilk 15 dakikasının başarılı olduğunu düşünüyorum. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol oyun planımızı bozdu. Ancak ikinci yarıya da iyi başladık ve yine öne geçtik. İki tane oyuncunun çıkması bizi etkilemiş olabilir. Ama ne olursa olsun son 15 dakika önde olan takımın bunu koruması gerekiyor. Sonuçta bakıldığında 2 puan kaybettik ama yarışa devam ediyoruz. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Burada eğer bir eleştiri olacaksa bunu üzerime alırım” dedi.

Sakatlıklar ile ilgili de konuşan Hüseyin Çimşir “Uğurcan Çakır’în durumu yarın daha net belli olur. Kasığında bir problem vardı. Onu mecburen değiştirmek zorunda kaldık. Abdülkadir Ömür’ü de mecburen oyundan almak zorunda kaldık. Birkaç oyuncumuz ile ilgili sakatlık sıkıntımız var. Ama sezonun sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.