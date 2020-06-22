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Sözcü

Galatasaray’dan Falcao açıklaması

Galatasaray, Radamel Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma olduğunu açıkladı.

16:04 -
Haberler Futbol
Galatasaray’dan Falcao açıklaması
Sarı-kırmızılı kulüpten, Süper Lig’in 28’inci haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 34 yaşındaki Kolombiyalı golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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Son güncelleme: 16:10 22.06.2020