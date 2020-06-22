Futbol yetenekle oynanır

Fenerbahçe'nin yıllardır en büyük problemi yetenekli futbolcuları bir araya getirememek. Kasımpaşa karşısında bunu bir kez daha yaşadı sarı-lacivertliler. Aslında maça da iyi başlamıştı Fenerbahçe. Soyunma odasına “yetenekli bitiricileri” olsaydı 2-3 farkla önde gidebilirdi.

Bu kadar golün kaçmasını şanssızlıkla açıklamak, sorunların üzerini örtmekten başka bir şey değildir. Bunun sözlükteki karşılığı yeteneksizliktir. Futbol, bir de şampiyonluğa oynanan takımlarda yetenekli isimlerle oynanır.

Fenerbahçe formasını herkes giyemez ama maalesef son yıllarda herkes giymeye başladı!

Bu camianın büyüklüğünü bilmeyen oyuncularla sezon sonu bile beklemeden derhal yolların ayrılması lazım. Taraftara anket yapsan şu takımdan kaç oyuncu görmek istersiniz diye, sanırım bir elin beş parmağını geçmez!

Bu sayılabilecek beş kişi arasında olan Vedat Muriqi, derhal kendini toparlamalı. Kaleye füze gönderen o adam artık rakip kalecilere sanki geri pası atar gibi şut çekiyor. Ara verilmesi, takımın düşük performansı tabii ki etkileyecek onu da ama bu derece olmamalı.

Takımın başında bir teknik direktörün olmaması da büyük handikap. Bu zaten artık herkesin bildiği bir şey.

Rodrigues'in bal yapmayan arı olduğunu artık kaçıncı kez söylüyoruz bilemiyorum. Son haftalardaki tek olumlu hareketi dün oldu, Ozan'a al at dedi ama Ozan da her zamanki gibi ikramları geri çevirdi. Rodrigues'in bu sezon kaçırdığı golleri klip yapsak sosyal medyada tıklanma rekoru kırar.

Sonuç olarak son 6 hafta ve Fenerbahçe 7. sırada. Kalan 6 maçta 18 puanın kaçı alınır, sanırım kimse iyimser olamaz. Son 27 puanın sadece 6'sı alınabildi. Fenerbahçe iki yıl üst üste Avrupa'ya gitmemeye alışık değil. Başta kaptanlar olmak üzere tüm futbolcular şapkalarını önlerine koyup kalan haftalarda bu takım ilk 5'e sokmak zorunda. Fenerbahçe için bu sıralamaları hedef göstermek bizlerin değil maalesef sahada bu performansı gösteren oyuncuların suçu.