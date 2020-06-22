Erol Bulut’tan Fenerbahçe iddialarına cevap

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamada, kendisine sorulan Fenerbahçe iddialarına “Bu konu ile ilgili bir şey söyleyemem. Burada ilk 5 hedefimiz var. İşime odaklanmış durumdayım” dedi.

Maçı da değerlendiren Erol Bulut, “Aytemiz Alanyaspor Biz sezon başından beri bu futbolu oynamaya çalışıyoruz. Evimizdeki maçlarda rakibe baskı kurmak istiyoruz. Bugün de aynı futbolu oynadık. Biz maçı kazanmak istiyorduk. Hedefimiz ilk 5’in içinde olmak. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler takımı ateşledi. Tempolu, güzel bir futbol olduğunu düşünüyorum.” dedi.