Chelsea’ye geri dönüş için iki dakika yetti!

Premier League’in 30. haftasında Chelsea, Aston Villa’ya konuk oldu. Londra ekibi 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı ve ilk dört iddiasını sürdürdü.

Aston Villa, 43’te Kortney Hause ile öne geçerken Chelsea, 60’ta Christian Pulisic ve 62’de Olivier Giroud ile üç puana uzandı.

Bu sonuçla 4. sırada yer alan Chelsea puanını 51’e çıkardı. Kümede kalma mücadelesi veren ancak ligde 6 maçtır kazanamayan Aston Villa ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Chelsea, bir sonraki maçında Manchester City’yi ağırlayacak. Aston Villa ise Newcastle United deplasmanına gidecek.