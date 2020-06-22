CANLI YAYIN | Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle

Fraport Tav Antalyaspor&#8217;un 11&#8217;i: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin. Çaykur Rizespor&#8217;un 11&#8217;i: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda. . CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Çaykur Rizespor. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://skor.sozcu.com.tr/2020/06/22/canli-yayin-antalyaspor-caykur-rizespor-maci-canli-izle-1499681","pageCanonical":"https://skor.sozcu.com.tr/2020/06/22/canli-yayin-antalyaspor-caykur-rizespor-maci-canli-izle-1499681","pageType":"yazi","pageIdentifier":1111499681,"pageCategory1":"skor","pageCategory2":"Antalyaspor","pageCategory3":"Futbol","pageCategory4":"Rizespor","pageCategory5":"Su00fcper Lig","pageTitle":"CANLI YAYIN | Antalyaspor u00c7aykur Rizespor mau00e7u0131 canlu0131 izle"}); aip('newsArticle', {"identifier":1111499681,"url":"https://skor.sozcu.com.tr/2020/06/22/canli-yayin-antalyaspor-caykur-rizespor-maci-canli-izle-1499681/","headline":"CANLI YAYIN | Antalyaspor u00c7aykur Rizespor mau00e7u0131 canlu0131 izle","articleBody":"","articleSection":"Antalyaspor","keywords":"["Antalyaspor","canl\\u0131","canl\\u0131 izle","\\u00c7aykur Rizespor","s\\u00fcper lig"]","image_1":"https://cdn-amk.sozcu.com.tr/amk-resimler/2020/06/iecrop/antalyaa_1_1_1592845690-400x400.jpg","author":"ugenc","dateCreated":"2020-06-22 20:09:20","datePublished":"2020-06-22 20:09:20","dateModified":"2020-06-22 20:11:53","info":"[]"});