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CANLI YAYIN | Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

20:09 -
Haberler Antalyaspor
CANLI YAYIN | Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı canlı izle

Fraport Tav Antalyaspor’un 11’i: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

Çaykur Rizespor’un 11’i: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda

CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Çaykur Rizespor

Antalyaspor canlı canlı izle Çaykur Rizespor süper lig
Son güncelleme: 20:11 22.06.2020