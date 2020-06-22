CANLI İZLE | Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın

Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 28.haftasının kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk oluyor. Bordo mavililer kazanarak maç fazlasıyla önünde bulunan Medipol Başakşehir’den liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Nwakaeme en büyük eksik olarak göze çarpıyor. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde de rakip olan iki takım Alanya’da kozlarını paylaşıyor.

Aytemiz Alanyaspor’un 11’i: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor’un 11’i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth Yedekler: Erce, Hüseyin, Costa, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Taha, Bilal, Koray

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00’da Beinsports 1’den canlı yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN (Üyelik gerektirir)

TRABZONSPOR’DA 2 EKSİK

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Sosa karşılaşmada görev alamayacak. Cezası sona eren Guilherme ise takımdaki yerini alabilecek.

Süper Lig’de çıktığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada Göztepe’yi mağlup etti. Pandemi sonrası en hazır takım görüntüsü veren bordo-mavili ekip bu akşam liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

ALANYASPOR EVİNDE GÜÇLÜ

Süper Lig’de son üç lig maçında sahasında Trabzonspor’u konuk eden Alanyaspor bu maçların ikisini kazanırken sadece bir maçı kaybetti. Alanyaspor kazandığı maçlarda ise Trabzonspor’a gol şansı tanımadı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Süper Lig’de çıktığı 11 iç saha karşılaşmasından tek yenilgi alırken bu maçların yedisinde 3 puan alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Süper Lig’de iç sahada Alanyaspor oynadığı son 3 lig maçınının ikisini kaybetti. 1 kez galip gelebildi.

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