Bursaspor’un yeni hocası belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardı. beIN Sports’un haberine göre Bursaspor, İbrahim Üzülmez’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Metin Diyadin’i getirdi. Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını dün duyurmuştu.

Bursaspor, ligin 29. haftasında Keçiörengücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık, Bursaspor’un resmi sitesinden “Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Kendisi ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” açıklamasıyla duyurulmuştu.

İbrahim Üzülmez ise ayrılığın ardından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer vermişti:

“Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde bana destek olan Bursaspor taraftarına, sayın başkan Mesut Mestan ve yönetimine, futbolcularıma ve tüm çalışan emekçi kardeşlerime ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de başarılar diliyorum.”

Bursaspor’un başına 20 Aralık’ta geçen ve takımı ile 14 maça çıkan İbrahim Üzülmez, 1.57’lik puan ortalaması tutturmuştu. İbrahim Üzülmez, Bursaspor ile 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.