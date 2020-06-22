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Bundesliga’da yayın ihalesi yapıldı! Dudak uçuklatan meblağa rağmen düşüş dikkat çekti!

Son dakika! Bundesliga ve Bundesliga 2 yayın ihalesi gerçekleştirildi. 2021-22, 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonları için yaklaşık 4.4 milyar €'da anlaşma sağlandı. Gelecek sezon sonu bitecek olan bir önceki dört yıllık anlaşmanın bedeli 4.64 milyar € idi.

17:10 -
Haberler Almanya Bundesliga
Bundesliga’da yayın ihalesi yapıldı! Dudak uçuklatan meblağa rağmen düşüş dikkat çekti!

Bundesliga’da merakla beklenen yayın ihalesi gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonundan itibaren dört sezon için yaklaşık 4.4 milyar Euro’da anlaşmaya varıldı.

Bundesliga ve Bundesliga 2’yi kapsayan yayın ihalesinde 2020-2021 sezonunda bitecek olan bir önceki anlaşmada imzalar 4.64 milyar Euro’ya atılmıştı.

Düşüş gözden kaçmazken DFL (Alman Futbol Ligi) tek bir yayıncının bütün maçlara sahip olması yoluna gitmedi. Yeni anlaşmaya göre ihalenin büyük ortağı Sky cumartesi günü maçlarını yayınlayacak.

Son yıllarda yükselişe geçen ve alternatif sporlarda ve dövüş sporlarında ses getiren DAZN ise cuma ve pazar günü maçlarını aldı.

Almanya Bundesliga DAZN DFL sky