Bundesliga’da yayın ihalesi yapıldı! Dudak uçuklatan meblağa rağmen düşüş dikkat çekti!

Bundesliga’da merakla beklenen yayın ihalesi gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonundan itibaren dört sezon için yaklaşık 4.4 milyar Euro’da anlaşmaya varıldı.

Bundesliga ve Bundesliga 2’yi kapsayan yayın ihalesinde 2020-2021 sezonunda bitecek olan bir önceki anlaşmada imzalar 4.64 milyar Euro’ya atılmıştı.

Düşüş gözden kaçmazken DFL (Alman Futbol Ligi) tek bir yayıncının bütün maçlara sahip olması yoluna gitmedi. Yeni anlaşmaya göre ihalenin büyük ortağı Sky cumartesi günü maçlarını yayınlayacak.

Son yıllarda yükselişe geçen ve alternatif sporlarda ve dövüş sporlarında ses getiren DAZN ise cuma ve pazar günü maçlarını aldı.