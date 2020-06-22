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Sözcü

Barcelona’da kavga! Messi ve Griezmann…

İspanyol basını liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona idmanında gerginlik yaşandığını, Messi ve Griezmann'ın kavga ettiklerini yazdı.

17:59 -
Haberler Futbol
Barcelona’da kavga! Messi ve Griezmann…

La Liga’nın 30’uncu haftasında Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve liderliği averajla Real Madrid’e kaptıran Barcelona’da gerginlik antrenmana yansıdı.

Katalanların süperstarı Lionel Messi’nin, bu sezon birçok kez aralarında sorun olduğu yazılan Antoine Griezmann ile idmanda kavga ettiği öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan detaylara göre; antrenmanda ciddi bir tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

Barcelona’da son dönemde Inter’den Lautaro Martinez’in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann’ın Manchester United’a gönderileceği yazılıyordu.

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Son güncelleme: 18:25 22.06.2020