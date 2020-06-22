Alanyaspor Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren 28. haftanın kapanış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu maçıın VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak.

Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda oturacak olan Abdulkadir Bitigen’in yanı sıra AVAR görevinde ise Çağdaş Altay bulunacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde de karşılaşacak iki takım için 21.00’de başlayacak zorlu müsabaka aynı zamanda bir prova niteliği de taşıyor. Trabzonspor kazanırsa maç fazlasıyla lider olan Medipol Başakşehir’i yakalayacak ve zirveyi geri alacak. Alanyaspor ise üç puan alması halinde Fenerbahçe’yle farkı üç puana çıkaracak.