Alanyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri! Tek puan uzatmalarda geldi!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki ekibin heyecan dolu mücadelesinde eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 2-2’lik skorla tamamlandı. Alanyaspor’un uzatma dakikalarında bulduğu gol ile beraberliği yakalarken puanını 44’e yükseltti. Trabzonspor ise son dakika golüyle üç puandan oldu ve tek puan çıkardığı karşılaşma sonrası puanını 57’ye yükseltti. Alanyaspor Trabzonspor maç özetini ve gollerini izlemek için haberimizde verdiğimiz linki kullanabilirsiniz.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Süper Lig’in 28. haftasına lider giren Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirveyi Medipol Başakşehir’e kaptırdı. İki kırmızı kartın çıktığı maçı iki takım da 10’ar kişi tamamladı.

Trabzonspor’dan Hosseini 80. dakikada, Aytemiz Alanyaspor’dan ise Nsakala 82. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlanırken, mücadele sık sık faul nedeniyle durdu. Tempoyu arrtırmakta zorlanan Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıda birer gol bularak soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, savunmanın yaptığı pas hatası sonrası Abdülkadir Ömür ile henüz 6. dakikada öne geçti. Bu golden sonra savunmaya çekilen Trabzonspor, uzun süre Aytemiz Alanyaspor ataklarına direndi.

Aytemiz Alanyaspor, 45+1. dakikada Cisse ile aradığı golü buldu. Aytemiz Alanyaspor 1-1’lik beraberliği yakaladı. Aytemiz Alanyaspor, pek etklili olamadığı ilk yarıda buulduğu bu golle soyunma odasına moralli girdi.

İkinci yarıya iki takım da inanılmaz bir tempoyla başladı. Bir o kalede bir bu kalede yaşanan pozisyonlar, ilk yarının tam aksi bir futbol ortaya çıkardı. İkinci yarının ilk beş dakikasında iki takım da net fırsatlardan yararlanamazken, gol Trabzonspor’dan geldi.

Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da erken gol bulan Trabzonspor, bu kez tempoyu düşürüp savunmaya çekilmek yerine rakibinin oyununa karşılık verdi. Karşılıklı ataklarla oldukça heyecanlı geçen ikinci yarının uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor, bir gol daha bularak bir puanı kurtardı.

Haftaya lider giren Trabzonspor, zorlu deplasmanda aldığı beraberlikle 57 puana ulaştı ve lider Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisine düştü. Aytemiz Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.