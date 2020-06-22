ABD’de tüyler ürpeten ırkçı saldırı, NASCAR pilotu Bubba Wallace’ın garajına ‘ilmik’ bırakıldı!

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü ABD'de, NASCAR’ın tam zamanlı yarışan tek siyah pilotu olan Bubba Wallace'a çirkin ve tüyler ürpeten bir ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Abraham Lincoln’ın köleliği kaldırmasına itiraz ederek bağımsızlığını ilan eden ve ABD İç Savaşı’na sebebiyet veren Güney’in (Amerika Konfedere Devletleri) bayrağı olan ve bir ırkçılık sembolüne dönüşen Konfederasyon Bayrağı’nın NASCAR’dan kaldırılması kampanyasını başarıyla yürüten Wallace’ın garajına ‘ilmik’ bırakıldı.

Alabama'daki Talladega Superspeedway'de Wallace'ın takımı tarafından kullanılan garajda bulunan ‘ilmik’; 1865’te kurulan siyah karşıtı, ırkçı örgüt Ku Klux Klan’in silah zoruyla gece vaktinde alıkoyduğu siyahları ağaçlara asarak öldürmesini sembolize ediyor. Olayla ilgili soruştırma başlatıldı.

‘Aşağılık bir eylem… Pes etmeyeceğim’

Bubba Wallace ise Twitter’da yaptığı paylaşımda “aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi” olarak nitelendirdiği olay hakkında son derece üzgün olduğunu dile getirirken “Bu beni bitirmeyecek. Pes etmeyeceğim, geri adım atmayacağım” dedi.

Olayı kınayan NASCAR ise “Kızgın ve öfkeliyiz, bu iğrenç hareketi ne kadar ciddiye aldığımızı yeterince güçlü bir şekilde ifade edemeyiz. Derhal bir soruşturma başlattık, sorumlu kişi ya da kişileri belirlemek ve bunları spordan uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kesin olarak belirttiğimiz gibi, Nascar'da ırkçılığa yer yoktur” ifadelerini kullandı.

Bu yöntemle işlenen korkunç cinayetlerin sonuncusu 1981’de gerçekleşmiş KKK üyeleri tarafından linç edilen 19 yaşındaki siyah ABD’li Micheal Donald asılarak öldürülmüştü. Davada suçlu bulunan Henry Hays, 1997’de elektrikli sandalyede idam edilmiş, James Knowles’a ise müebbet hapis cezası verilmişti.

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Öte yandan Wallace’ın başı çektiği kampanya sonunda Konfederasyon Bayrağı yasaklanırken yapılan açıklamada “Konfederasyon bayrağının varlığı, organizasyon olarak oluşturmaya çalıştığımız herkesi kapsayan duruş ile ters düşüyor. İnsanları yarış sevgileri sebebiyle bir araya getiriyor oluşumuz bu organizasyonu özel kılan şeydir. Bu sebeple Konfederasyon bayrağı tüm NASCAR etkinlikleri ve ürünleri üzerinden kaldırılacaktır” ifadeleri kullanılmıştı.