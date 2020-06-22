6 saniye kuralı nedir? 6 saniye kuralı uygulanıyor mu?

6 saniye kuralı futbolun en nadir uygulanan kurallarından biri. Bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesini amaçlayan bu kural, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmayı ve takımına avantaj sağlamasını engellemeyi hedefliyor.

6 SANİYE KURALI NEDİR?

Kurala göre, kaleci elinde tuttuğu topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde çift vuruş verilir.

Oyunu hızlandırmak için 1997 yılında futbola giren ve 1998 yılında güncellenen 6 saniye kuralı, pek fazla uygulanmıyor. Hakemler genelde kalecilerin topu oyuna sokma niyetini gördüklerinde 2-3 saniyelik gecikmelere göz yumuyor. Ama zaman içinde tamamen unutulan bu kural, hemen her ligde çok nadir çalınıyor.

Kuralın uygulandığı en son hatırlanan örnek, 2015 yılında Liverpool ile Bordeaux arasında oynanan Avrupa Ligi maçında İngiliz ekibi aleyhine çalındı. Topu elinde 22 saniye tutan Mignolet, rakibin çift vuruş kazanmasına neden oldu. Kullanılan çift vuruş gol oldu.