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Volkan Demirel’den Fırat Aydınus’a tepki: ‘Senin gibi tecrübeli bir hakem bunu nasıl çalıyor’

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta Fenerbahçe aleyhine çalınan ancak daha sonra VAR incelemesi ile iptal edilen penaltı kararına Volkan Demirel'in tepkisi damga vurdu. Volkan "Senin gibi tecrübeli bir hakem bunu nasıl çalıyor" ifadelerini kullandı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
20:28 -
Haberler Fenerbahçe
Volkan Demirel’den Fırat Aydınus’a tepki: ‘Senin gibi tecrübeli bir hakem bunu nasıl çalıyor’

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’ya konuk olurken karşılaşmanın 79. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine bir penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonunda penaltı kararı iptal edilirken Volkan Demirel’in tepkisi pozisyona damga vurdu.

Karşılaşmayı tribünde takip eden Volkan Demirel, penaltı kararı sonrası bağırarak önce “Neden itiraz etmiyorsunuz, pozisyon penaltı değil” dedi. Volkan Demirel’in sesi statta yankılanırken Demirel, Fırat Aydınus’a da tepki gösterdi.

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Fırat Aydınus pozisyonu izlemek için ekran başına geldiği sırada Volkan Demirel, “Senin gibi tecrübeli bir hakem bunu nasıl çalıyor” ifadelerini kullandı.

Penaltı kararı ve Hasan Ali Kaldırım’ın pozisyonun ilk değerlendirmesinde gördüğü sarı kart VAR incelemesi sonunda iptal edildi.

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Son güncelleme: 20:41 21.06.2020