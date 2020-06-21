Sözcü sordu, Galatasaray yanıtladı: ‘9 ay 1,5 milyon TL ödedik’

Sözcü’nün gündeme getirdiği GS Store'lardaki kriz Galatasaray Divan Kurulu'nda masaya yatırıldı. Antalya GS Store'un sahibi Bahtiyar Muradov'un gazetemize “Stok sayımı için bir şirket kurulmuş, sayım bitince kapanmış. 2.4 milyon TL verilmiş bu şirkete. Bu para nereye gitti? Bütün mağazalar iflas etti” diye verdiği demeçle ilgili iddialarda adı geçen Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, şirket ve ödemelerle ilgili itiraflarda bulundu.

Kançal, “30 yıldır parakende sektöründe görev yapmış biri olarak karakterine güvendiğim, fedakârlık yapacağına inandığım eski çalışanımdan (Ebru Akalın) yardım istediğim doğrudur” diyerek Pi Partner firmasıyla çalıştıklarını kabul edip şunları söyledi: “Tüm mağazacılık profesyonellerimizin, denetim kurulumuzun, genel sekreterimizin bilgisi dahilinde, şeffaf olarak gerçekleşmiştir. Bu hizmetin maliyeti 1.5 milyon TL'dir.”

NOT: Tepkiler yüzünden fesih yapılmasaydı 2.4 milyon TL ödenecekti.

İLK OLARAK SÖZCÜ DUYURMUŞTU

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz gün çıkan haberimizdeki Antalya GS Store Sahibi Bahtiyar Muradov’un verdiği beyana karşılık bir açıklama yapmıştı. Bildiride, “Risk karşılığı teminat düzenine geçilmiş olup rakamlar ve iftiralarasla doğru değildir” ifadesiyle merak edilen şu sorular ise yanıtsız kalmıştı: