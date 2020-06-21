Sofya derbisinde corona virüs krizi!

CSKA Sofya´dan Tomi Juric ve Stefano Beltrame´nin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı.

Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano “Teto” Beltrame´nin 38 derece ateşi oldukları anlaşıldı. Tomi Juric´in PCR testi sonucunda corona virüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi.

CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevo´da bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juric´in conora virüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü’nün yeniden testten geçeceği belirtildi.