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Sözcü

Sofya derbisinde corona virüs krizi!

Bulgaristan´ın ezeli rakip iki takımı CSKA Sofya ile Levski corona virüs salgınından bu yana dün ilk defa derbi maçına çıktı. Berabere biten karşılaşma sonrası, CSKA Sofya´nın iki oyuncusunun yüksek ateş sebebiyle maça çıkmadığı ve forvet Tomi Juric´in corona virüs olduğu tespit edildi. Derbi maçı sonrası, CSKA Sofya takımının tüm oyuncusunun karantinaya alındığı açıklandı.

19:06 -
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Sofya derbisinde corona virüs krizi!

CSKA Sofya´dan Tomi Juric ve Stefano Beltrame´nin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı.

Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano “Teto” Beltrame´nin 38 derece ateşi oldukları anlaşıldı. Tomi Juric´in PCR testi sonucunda corona virüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi.

CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevo´da bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juric´in conora virüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü’nün yeniden testten geçeceği belirtildi.

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Son güncelleme: 19:11 21.06.2020