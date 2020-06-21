Şenol Güneş, rakipleriyle sohbete devam ediyor!

EURO 2020’nin corona virüs pandemisi nedeniyle 2021 yılınan ertelenmesinin ardından, turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, İtalya (Roberto Mancini), Galler (Ryan Giggs) ve İsviçre'nin (Vladimir Petkovic) teknik direktörleri Whatsapp üzerinden iletişime geçti.

Geçtiğimiz günlerde oluşturulan grupta birbirlerine atıfta bulunan teknik adamlar, daha önce kariyerlerinde yaşadıkları başarıları birbirlerine gönderirken, eğlenceli anlar yaşandı. Videonun bugün yayınlanan son bölümünde ise birlikte güçlüyüz, biz bir aileyiz, gelecek sene turnuvada görüşürüz mesajları verildi.