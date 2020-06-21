Puan durumu: Süper Lig 28. hafta puan durumu ve maç sonuçları…

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftası bu akşm oynanan üç karşılaşmayla devam etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar zaman zaman keyifsiz olsa da, zirve yarışı heycanı sürüyor. Süper Lig’de bu akşamki karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu listesi haberimizde.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (28. HAFTA)

Bu akşamki Kasımpaşa-Fenerbahçe, Galatasaray-Gaziantep ve Konyaspor Sivasspor karşılaşmaları tamamlandı. Süper Lig’de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla tamamlanacak. Lig’de bu akşam yapılan maçların ardından puan durumu cetveli şu şekilde;

PUAN DURUMU

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE

Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe, bir şutunun direkten döndüğü, bir golünün sayılmadığı maçta rakibine 2-0 yenilerek Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı. Kasımpaşa ise düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı. Maça iki VAR kararı damga vurdu.

KONYASPOR-SİVASSPOR

Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor Konya deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı beyazlılar öne geçtikleri maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY-GAZİANTEP

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan inanılmaz maç, 3-3 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın uzatma dakikaları, adeta nefes kesti.

MAÇ SONUÇLARI