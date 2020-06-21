ÖZET: Galatasaray Gaziantepspor maç özeti ve golleri! G.Saray uzatmalarda yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında bu akşam Galatasaray ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Lig’deki zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, ev sahibi Galatasaray önemli puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gaziantepspor bulduğu gollerle geirde olduğu karşılaşmada durumu 3-3’e taşımayı başardı. Son dakikalarda 3-3 tamamlanan maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Galatasaray Gaziantepspor maç özetini, golleri ve karşılaşmanın önemli anlarını sayfamızdaki link üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Galatasaray Gaziantep maç özeti ve golleri izleme ekranı…

GALATASARAY GAZİANTEPSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan inanılmaz maç, 3-3 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın uzatma dakikaları, adeta nefes kesti.

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında son 15 dakikasına 3-1 önde girdiği maçın uzatmalarında yediği golle 3-3’lük beraberliğe razı oldu.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu. Galatasaray, geriye düştüğü, 10 kişi kaldığı, hatta bir süre 9 kişi mücadele etmek zorunda kaldığı Gaziantep FK karşısında, galibiyeti korumayı başaramadı.

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynan maç nefes kesti. Galatasaray, geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçti. Gaziantep FK, 10 kişi kalan rakibi karşısında beraberliği, 105. dakikada buldu.

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