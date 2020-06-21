Novak Djokovic’in tepki çeken turnuvasında boy gösteren Grigor Dimitrov, Covid-19’a yakalandı!

ATP Dünya Sıralaması’nda 19. sırada yer alan Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov, corona virüsüne yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan ilk üst düzey tenisçi olan Dimitrov, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Monako’da yapılan Covid-19 testimin pozitif çıktığını açıklamak istiyorum” dedi.

29 yaşındaki Bulgar tenisçi, Novak Djokovic’in düzenlediği ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılmasıyla tepki çeken Adria Tour’da mücadele etmekteyken organizasyonun Hırvatistan ayağından hastalandığı için çekildiğini açıklamıştı. Dimitrov, organizasyonun final maçında Novak Djokovic ile karşılaşacaktı.

“Geçen günlerde benimle temasa geçen herkesin teste tabi tutulduğundan ve gerekli önlemlerin alındığından emin olmak istiyorum” diyen Dimitrov, “Sebep olduğum zarardan ötürü özür diliyorum. Evdeyim ve tedavi sürecindeyim. Desteğiniz için teşekkür ediyorum, lütfen güvende ve sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı.

Dimitrov’un açıklamasının ardından Sırp tenisçi Novak Djokovic ve Rus raket Andrey Rublev’in de boy göstereceği final organizasyonu iptal edildi. Yardım turnuvasının ikinci ayağı Hırvatistan’ın Zadar kentinde düzenlenmekteydi.

Çılgın partide sosyal mesafe unutuldu…

Sosyal mesafe kurallarının bir kenara bırakıldığı organizasyon tartışmalara da sebebiyet vermişti. Kortun dışında da corona virüsü önlemleri hiçe sayılırken Belgrad’daki maçlar sonrası verilen partide Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov gibi dünya çapındaki tenisçilerin de arasında olduğu sporcular, ne sosyal mesafe kuralına uydu ne de gereken diğer tedbirleri aldı.

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ABD Açık’ın oynatılacak olmasına tepki gösteren Djokovic’in partide çekilen videosu da eleştirilerin odağı olmuştu. Djokovic’in turnuvadan hemen önce birlikte basketbol oynadığı Partizan’da Nikola Jankovic’in testinin pozitif çıkması şüphe uyandırdı. Jankovic, corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınmıştı.

Belgrad’daki turnuvaya 4 bin sporsever katılırken Zadar’da da katılımcıların sayısı binleri geçti. Taraftarlar, top toplayıcı çocuklar ve sporcular kol kola görüntüler verirken Dimitrov’dan gelen haberin ardından diğer sporcuların da teste girmesi bekleniyor.