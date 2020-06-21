Muhteşem ikililer

Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında lige yeniden başlıyormuş gibiydi bu maça çok iyi şekilde hazırlanmış. Nedenlerine bakacak olursak:

1) Sergen hoca, takımı pandemi süresinde çok iyi motive tti. Sahaya çıkarabileceği en iyi kadroyu sürdü. Taktik ve oyun disiplini kusursuzdu. Bloklar arasında hiç kopma olmadan, rakibe hiç boş alan bırakmadan daha çok topa sahip olup ve bütün oyunu kontrolünde oynattı ve büyük takım hocası olduğunu gösterdi. Hücum futbolunun da kendi teknik direktörlük karakteri olduğunu da gösterdi.

2) Beşiktaş başarılı olduğu yıllarda ofansif orta sahası ve forvet oyuncusu takımı taşıyordu. Biz buna futbolda ikiler deriz. Örnek verecek olursak Sosa-Gomez, Talisca-Cenk Tosun gibi… İkililer Beşiktaş'ı başarıya taşıyıp şampiyon yapmışlardı. Bu akşam da Burak Yılmaz ve Adem Ljajic ikilisi Beşiktaş'ı hücumsal anlamda şampiyon yapacak bir performansla oynattı.

3) Her takıma gençler dinamizm ve hırs kazandırır, Beşiktaş'ta ise sağda Gökhan Gönül merkezde Atiba defansif olarak görevlerini çok iyi yaptı. Gökhan yaptığı bindirmelerle takımına çok büyük katkılar sağladı. Atiba ise merkezden sürpriz koşularla Ljajic'e ve Burak'a çok boş alan yaratarak başarılı oldu.

4) Lens’i biz söylemekten bıktık yazmaktan bıktık ama siz oynatmaktan hala vazgeçmiyorsunuz. Bu seviyede bir oyuncu ne zaman orta yapacağını bilmiyor. Topu nereye atacağını bile bilmiyor. Yani bu kadar yetenekli olup da fizik gücü olup da bu kadar yanlış yapan ve bir gram ilerlemeyen yeryüzünde başka bir futbolcu yoktur. Lens'in yerine Umut'u oynat belki bir genç kazanırsın.