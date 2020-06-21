Max Kruse’nin Fenerbahçe’den beklediği para dudak uçuklattı

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, kafa olarak futboldan kopmuş durumda. 32 yaşındaki Alman futbolcunun yeşil sahalara veda etmek istediğini sarı-lacivertli kulüpten alacağı paraya bağlaması dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Poker turnuvalarına sık sık katılan Kruse, “Fenerbahçe'den alacağım parayla artık futbol oynamaktan kurtulurum. FIFA'dan çıkacak sonuca göre futbol hayatıma nokta koyabilirim” ifadelerini kullandı.

Alman orta sahanın geçmiş alacakları 1.6 milyon Euro. 2 yıllık sözleşme içindeki 6 milyon Euro'yu da talep eden Kruse'nin Fenerbahçe'den beklediği para 7.6 milyon Euro.

1.6 milyon Euro'yu peşin isteyen 32 yaşındaki futbolcu, dört gözle FIFA'dan çıkacak kararı bekliyor. FIFA, Alman futbolcuyu haklı bulursa sarı-lacivertlilerin kasasından yüklü bir para çıkacak.

Öte yandan Werder Bremen, Kruse'nin transferini düşünmüyor.

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