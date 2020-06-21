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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Bursaspor 1-0 | Kone’den altın vuruş!

Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u Kone'nin golüyle mağlup etti.

00:19 -
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MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Bursaspor 1-0 | Kone’den altın vuruş!

TFF 1. Lig´in 29´uncu haftasında Keçiörengücü, sahasında Bursaspor´u 1-0 mağlup etti.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Tugay Numan Kaanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkök

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Burak Aydın (Uğur Utlu Dk.78 ), Süleyman Olgun, Madinda (İshak Çakmak Dk. 90), Dialiba (Soner Gönül Dk. 90), Mendy (Cem Ekinci dk. 78), Kone

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl (Ali Akman Dk. 88 ), Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin (Burak Altıparmak, dk 88 ) Shen, Burak Kapacak (Serdar Özkan dk. 60 ), Traore, Özer Hurmacı, (Recep Aydın dk. 73), Kubilay Kanatsızkuş (Seleznov dk. 60)

GOL: Dk. 83 Kone (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Abdulkadir Korkut, Diabang (Keçiörengücü) – Özer Hurmacı (Bursaspor)