MAÇ SONUCU | B.B. Erzurumspor Eskişehirspor 1-0 | Erzurumspor son nefeste!

TFF 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında Eskişehirspor´u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında Pote ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

B.B Erzurumspor, 90+3´üncü dakikada Batuhan Artarslan´nın attığı golle karşılaşmadan 1-0´lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

B.B ERZURUMSPOR: Sehic, Osman, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Jasmin Scuk (Dk. 77 Hasan Batuhan), Obertan, İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 77 Cenk Ahmet), Pote (Dk.64 Hamroun), Hasan Ayaroğlu (Dk.64 Oltan)

ESKİŞEHİRSPOR: Melih, Mevlüt, Sezgin, Hasan Ulaş (Dk. 82 Berkay Tanır), Erdal, Bedirhan (Dk.89 Bilal), Furgan Polat, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil (Dk. 62 Onur), Mete Kaan

SARI KART: Hasan Batuhan, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor) – Hasan Ulaş, Sezgin, Furkan Balaban (Eskişehirspor)

GOL: Dk. 90+3 Batuhan (B.B Erzurumspor)