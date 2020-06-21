Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı skor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki güçlü rakibin karşılaşmasında ilk yarının son dakikalarına girildi ve skor tableası golsüz eşitliği gösteriyor. Kasımpaşa Fenerbahçe maçının canlı skor takibini ve maçtan detayları sayfamızdan görebilirsiniz. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı takip sayfası…

FENERBAHÇE, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA!

Kasımpaşa Fenerbahçe canlı! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Hem Avrupa yarışını hem de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da üç puan istiyor.

Kupada Trabzonspor'a elenen 43 puanlı Fenerbahçe, moral depolamak ve Beşiktaş'ı takibi sürdürmek istiyor. Topladığı 29 puanla ateş hattının üstünde yer alan Kasımpaşa ise kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde…

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI SKOR EKRANI