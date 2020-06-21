Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! Fener deplasmanda yara aldı!

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecan devam ediyor. Bu akşam Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı ataklarıyla zorlu geçen mücadelede gülen taraf 2-0’lık skor ile Kasımpaşa oldu. Maçta goller 55. dakikada Mame Baba Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan’dan geldi. Fenerbahçe’nin tek golü ise VAR kararıyla iptal edildi. Kasımpaşa Fenerbahçe maçından önemli pozisyonların ve gollerin yer aldığı özet görüntüleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve karşılaşmadan notlar…

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu tek golle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın oyunda üstünlük kuramadığı, temposu zaman zaman artan ancak genelde orta saha mücadelesi olarak geçen maç, izleyenlere pek keyif vermedi.

Luiz Gustavo’nun savunmanın ortasında oynaması ile orta sahadaki etkinliği azalan Fenerbahçe, oyun kurmakta zorlandı. Muriqi, Ferdi ve Rodrigues’in etkisiz oyunu da Fenerbahçe’nin hücumda etkinliğini azattı.

Kasımpaşa ise özellikle fizik gücüyle dikkat çekti. Özellikle ikinci yarıda hızlı hücumlarla sonuca giden Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi yenerek çıkışını sürdürdü. Golü bulduktan sonra iyi kapanan Kasımpaşa, rakibine pozisyon vermedi.

Karşılaşmaya iki VAR kararı damga vurdu. Fırat Aydınus, Kasımpaşa’ya verdiği penaltı kararını ve Fenerbahçe’nin attığı golü VAR uyarısı sonrası iptal etti.

İlk yirmi dakikası temposuz ve pozisyonsuz geçen karşılaşmada bu dakikadan sonra iki takım da net fırsatlar yakaladı. Ancak Ozan Tufan’ın bir vuruşunda topun direkten döndüğü ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı da temposuz geçti. Kasımpaşa, yakaladığı bir hızlı hücum fırsatında golü bulunca, savunmaya çekildi. Fenerbahçe baskı kurmakta zorlanırken, Kasımpaşa kontra ataklarla etkili oldu.

Fenerbahçe’yi mağlup eden Kasımpaşa, puanını 32 yaparak ligde kalma yolunda rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe ise, aldığı mağlubiyetle 43 puanda kaldı ve Avrupa kupalarına katılma yarışında yara aldı.