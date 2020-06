Irak efsanesi Ahmad Radhi corona virüsten hayatını kaybetti

Irak Milli Takımı’nın efsane forveti 56 yaşındaki Ahmed Radhi, corona virüsü ile mücadelesini kaybetti ve hayata veda etti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Irak’ın en ünlü eski futbolcularından Ahmed Radhi’nin Covid-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

1997’de kariyerine nokta koyan Radhi, Irak Milli Takımı ile çıktığı 121 maçta 62 gol atmıştı. Tarihinde ilk ve son kez 1986’da Dünya Kupası’na katılan Irak’ın, Belçika’ya karşı attığı golün sahibi de Ahmed Radhi’ydi.

Corona just killed the Iraqi Legend Ahmed Radhi, the player who scored the only Iraqi goal in FIFA World Cup in Mexico 1986 vs Belgium

— YAssER (@10Atho) June 21, 2020