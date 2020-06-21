Göztepe’nin yüzü gülmüyor

Süper Lig’in 28. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor’un konuğu oldu. Santrfor bölgesinde Jerome’un yerine Kamil Wilzeck ile maça başlayan Göztepe’de, 30. dakikada Wilzeck’in şutunda top direkten döndü.

İzmir ekibi, 40. dakikada Umut Bulut’un kafa golüyle ilk yarıyı geride tamamladı. İkinci yarıda yaptığı değişikliklerle biraz daha topa sahip olan Göztepe’de Wilzeck 76. dakikada takımına penaltı kazandırdı ve topun başına geçen Alpaslan Öztürk skoru 1-1’e getirdi. Bu golün yalnızca 2 dakikada sonrasında ev sahibi Yeni Malatyaspor, Kjartansson ile tekrar öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, Malatya deplasmanında eli boş döndü.

GÖZ-GÖZ’E PENALTI YARAMIYOR

Bu sezon lig yarışında bugüne kadar 28 maçta 6 kez lehine penaltı kararı verilen Göztepe, bu penaltıların 4’ünü gole çevirmeyi başardı. Ancak gole çevirilen 4 penaltının yalnızca 1’i Göztepe’yi galibiyete taşıdı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında sahasında Konyaspor’a karşı kazandığı penaltı atışını gole çevirerek maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. İzmir ekibi, 13. haftada ağırladığı Fenerbahçe’ye karşı da penaltı atışını gole çevirmesine karşın maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Ligin son iki haftasında ise Göztepe, bulduğu iki golü de penaltıdan atmasına rağmen geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a sahasında 3-1, bu hafta ise deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-1 kaybetti.