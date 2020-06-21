Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? GS, Antep karşısında galibiyet arıyor!

Zirve yarışından kopmamak isteyen Galatasaray sahasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Galatasaray Gaziantep maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Okan,Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi,Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Falcao, Onyekuru

Gaziantep FK: Günay, Kana Biyik, Djilobodji, Toşça, Oğuz, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Mehmet Erdem, Kayode