Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında teselli arıyor! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman?

Kasımpaşa evinde bir diğer İstanbul ekibi olan Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Geçtiğimiz haftayı üç puanla kapatan ancak, hafta içinde ezeli rakiplerinden Trabzonspor’a yenilerek Türkiye Kupası’na veda eden Fenerbahçe ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bu sezon hayal kırıklılığı yaşayan Kasımpaşa ise kazanarak küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak istiyor.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Quaresma, Thiam, Koita.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.