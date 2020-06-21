Fatih Terim: Bu kural en son ne zaman uygulandı? Ben hatırlamıyorum

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fatih Terim, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy’u sert bir dille eleştirdi. Futbolun dengesiyle oynandığını belirten Fatih Terim, Galatasaray aleyhine çalınan 6 saniye kuralı için “En son ne zaman uygulandı? Ben hatırlamıyorum” dedi.

Fatih Terim, iki haftadır haksızlığa uğradıklarını belirtirken “Futbolun dengesiyle oynadığınız zaman işin ucunu yakalayamazsınız. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki… En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı ben bilmiyorum. Enteresan! Top kalecimizin elinde… Kenan ona doğru gidiyor. Onu tedirgin ediyor. Sonra 6 saniye kuralı çalınıyor. Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor. Dünyada artık çalınmıyor. Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede?” dedi.

Fatih Terim, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Öyle işlere denk geliyoruz ki camianın deklarasyon ve kınama yayınlamasının çok ötesine geçmek gerekiyor. Artık bunlarla olacak bir iş değil… Anlaşıldı ki en çok bağıran haklı duruma geçiyor. bunları yaratmanın, futbolun dengesiyle oynamanın kimseye faydası olmaz. Ne sakatım için en cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizin sıkıntımız onlardan değil ki… Bizim sıkıntımız kimlerden çok açık… Bize iki haftada gerekeni yaptılar. Ben başkalarının saha kenarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. Ben olsam kalecinin direğin dibinde durmasını ve kurtarış yapmamasının talimatını verirdim. Bu nedir? Hep denk gelirse üzülürsünüz tabi…”