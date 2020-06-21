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Sözcü

Eski futbolcu Mustafa Akülke hayatını kaybetti

Kariyerinde uzun yıllar Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu formaları giyen 64 yaşındaki eski futbolcu Mustafa Akülke, hayatını kaybetti.

14:44 -
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Eski futbolcu Mustafa Akülke hayatını kaybetti

Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu’nun unutulmaz futbolcularından Mustafa Akülke geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Mersin’de hayatını kaybetti.

Diyarbakırlı olan ve Diyarbakırspor altyapısında yetişen Akülke, uzun yıllar Diyarbakırspor ve Mersin İdmanyurdu’nda forma giydi. Akülke, TFF Adana Bölge Müdürlüğü ile Mersin İdmanyurdu, Tarsus İdmayurdu ve Diyarbakırspor genel menajerliğini de yaptı. 64 yaşındaki futbol adamının vefatı memleketi Diyarbakır'da üzüntü ile karşılandı. Akülke’nin formasını giydiği Diyarbakırspor Kulübü yazılı açıklama yaparak vefat nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Mustafa Akülke