‘Eğer Real Madrid’e gidersen beni kaybedeceksin’

Barcelona ve Real Madrid forması giyen nadir futbolculardan olan Arjantinli Javier Saviola, Madrid ekibine transfer olmadan önce yaşadıklarını anlattı. ESPN’de bir radyo programına bağlanan eski futbolcu, Barcelona’nın efsane kaptanı Xavi’nin kendisine söylediklerini yıllar sonra paylaştı.

Saviola, “Real Madrid’den teklif aldığımda Xavi ile konuştum. Barcelona’da ne kadar fanatik olduklarını şöyle açıklamıştı: ‘Dostum, bunu aklından bile geçirme. Bunu yapmaya cesaret edemezsin. Eğer yaparsan, beni arkadaş olarak kaybedeceksin” ifadelerini kullandı.

Xavi’nin kendisini ikna etmek için çok çaba sarfettiğini söyleyen Saviola, “Kendi yolumu izlemem gerekiyor” yanıtını vererek transfer teklifini kabul ettiğini söyledi.

2001-2004 arasında ve 2006-07 sezonunda Barcelona forması giyen Saviola, Katalan ekibindeki ikinci döneminde fazla forma şansı bulamadı. Bu nedenle 2007’de Real Madrid’in yolunu tuttu ve iki sezon forma giydi.

Barcelona ile 174 maça çıkıp 72 gol atan Saviola, Real Madrid’de sadece 31 maçta forma giydi ve 5 gol atabildi. Arjantinli yıldız Madrid ile iki, Barcelona ile ise 1 şampiyonluk yaşadı.