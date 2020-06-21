Bu satırlar, 6 Aralık 2019'daki yazımdan: ‘AMATÖR' sporlardan şikayet etmeden önce üç büyük kulüp başkanının arastırma yapması, oyuncuların gerçek piyasa değerlerini, paraların nereye gittiğini öğrenmesi şart! Ayrıca, zararın asıl kaynağı belli iken kurban seçilen diğer branşlar için 400-500 bin dolardan, 10-15 milyon liradan söz etmek garip oluyor.

Gelinen nokta? Sadece erkek basketboluna bakalım:

Fenerbahçe… Deniz bitti! Obradovic’i takımda tutmak için ter döküyorlar. Sadece 4 oyuncunun 10 milyon Euro’yu aşan kontratları varken nasıl, ne kadar küçülecekler? İşleri gerçekten zor. Erkek takımında bunlar olurken kadın takımının bütçesini de kıstılar ama yine para harcadılar. Şunu anlayabilmiş değilim: Sadece gelirlerin değil, popülaritenin ve rekabetin de neredeyse sıfır olduğu bir lig için bu kadar iddialı takım kurmanın, yabancı bir koçla çalışmanın mantığı ne? Özellikle de mevcut ekonomik şartlarda…

Beşiktaş… Üç büyükler içinde ekonomisi en kötü olanı. Şubeyi kapatmış kadar oldular. Kadın basketbolunun zaten esamesi okunmuyor. Kulübün BAT’taki dosyalarını takip etmek için bilirkişi lazım! Transfer tahtası yalama oldu, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor belli değil! Bu şartlarda, ‘Avrupa’nın en güçlü ligi’ diye şişirilen organizasyon için Wikipedia’da bulunmayan oyuncu aldılar!

Galatasaray… Basketbolu bilmeyenlerle basketbolu yönetmeye kalktılar. Koca takım Avrupa’da 30 fark yerken Twitter’dan turşucu tarifi verdiler. Cinsel saldırı suçundan ceza alan oyuncu için kıllarını kıpırdatmadılar. Kupa kazanamayacaklarını bildikleri için, yıllardır gölgesinde kaldıkları ezeli rakiplerini yenince sevindiler; soyunma odasında şampiyonluk şarkıları söylediler!

Yetmedi! Avrupa’da 3 kupa kaldıran kadın takımının efsanesi Işıl’ı adeta kovdular…

Tepkiler yüzünden şubeyi yönetenler değişti ama kafalar değişti mi; orası meçhul!

Ve son olarak… Benim “Üç büyük kulüp başkanının araştırma yapması, oyuncuların gerçek piyasa değerlerini, paraların nereye gittiğini öğrenmesi şart” şeklindeki sözlerimi, sağ olsunlar doğruladılar…

BGL’deki (Basketbol Gençler Ligi) oyuncuların tamamına yakını kontratsızken ve para almazken, kontrat yapılarak para verilen ama A takıma giremeyen genç bir basketbolcunun, başkan yardımcısının ‘torpillisi’ olduğu ortaya çıktı.

Bu başkan yardımcısı kendisini savunma ihtiyacı hissedip açıklama yaparken basketboldan zerre kadar anlamadığını, akıllara zarar ifadelerle kanıtladı. Açıklamanın tamamı facia, ben bir cümlesini paylaşayım:

2015 yılında yapılan genç erkekler basketbol turnuvasında Türkiye'nin birinci forveti seçildi.

Keşke basketbolu bilen birine bu cümlenin ne anlama geldiğini sorsaydı!

Koskoca Galatasaray camiası ‘Türkiye’ye basketbolu getiren kulüp‘ olmakla övünmeye devam etsin.

Kulüp çiftlik olmuş, kimsenin haberi yok!