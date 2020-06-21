Cezalı Emre Belözoğlu maçı izlemek için stada geldi

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada gördüğü kırmızı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçında cezalı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmadı.

ÖZEL ARACIYLA GELDİ

Tecrübeli futbolcu, takımı yalnız bırakmamak adına maçın oynanacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na kendi özel aracıyla geldi. Emre Belözoğlu, karşılaşmayı tribünden takip edecek ve takımına destek olacak.

SÖRLOTH İLE GİRDİĞİ DİYALOG SONRASI ATILMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldukları maçta yedek kulübesinde itirazları nedeniyle sarı kart gören Emre Belözoğlu, daha sonra Sörloth ile girdiği diyalog nedeniyle ikinci sarı kartla oyundan atılmıştı.