CANLI | Kasımpaşa Fenerbahçe

Kasımpaşa Fenerbahçe canlı! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Hem Avrupa yarışını hem de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da üç puan istiyor.

Kupada Trabzonspor’a elenen 43 puanlı Fenerbahçe, moral depolamak ve Beşiktaş’ı takibi sürdürmek istiyor. Topladığı 29 puanla ateş hattının üstünde yer alan Kasımpaşa ise kazanarak rahat bir nefes almanın peşinde…

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Tahir Karapınar

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

SAAT: 18.30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Kasımpaşa’da zorlu maç öncesi eksik bulunmuyor. Fenerbahçe’de ise cezalı Emre Belözoğlu oynayamıyor. Cezası bir maça inen ve cezasını tamamlayan Ozan Tufan da takımdaki yerini alıyor.